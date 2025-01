TMW: “Juve Stabia, vicino Peda in prestito dal Palermo”

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, la Juve Stabia è a un passo dal rinforzare il proprio organico con l’arrivo di Patryk Peda del Palermo. Le trattative per un prestito secco fino a giugno sono in fase avanzata e la chiusura sembra imminente. Peda è quindi atteso in Campania per completare il trasferimento.

Parallelamente, il Palermo è impegnato su più fronti di mercato. Il club rosanero è ancora in trattative per uno scambio che vedrebbe coinvolti Candela e Diakité con il Venezia. Inoltre, vi sono attese positive riguardo l’arrivo di Joel Pojhanpalo. Un’altra possibile novità per il Palermo potrebbe essere l’acquisizione di Magnani dal Verona, con le trattative che sembrano procedere speditamente.