Pedullà: “Palermo, le ultime su Pohjanpalo, Magnani e Mazzitelli”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Giangiacomo Magnani, in scadenza di contratto con il Verona, potrebbe lasciare il club già in questa sessione di mercato. Il Palermo ha messo gli occhi sul difensore e gli avrebbe offerto un contratto lungo e remunerativo, confermando l’ambizione di un mercato di alto livello.

Oltre a Magnani, i rosanero sono vicini all’attaccante Pohjanpalo, con una trattativa in fase avanzata, e seguono con interesse Mazzitelli, nonostante la forte concorrenza dalla Serie A. Per Magnani, il Verona sarebbe disposto a liberarlo in cambio di un indennizzo. Nella giornata odierna sono previsti nuovi contatti tra le parti.