Di Marzio: “Salernitana, c’è la firma di Soriano”

Roberto Soriano è un nuovo giocatore della Salernitana. Il centrocampista, che ha alle spalle una lunga carriera in Serie A e diverse esperienze internazionali, ha firmato il contratto con il club campano. La notizia è stata confermata da Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

Soriano porta con sé esperienza e qualità, elementi fondamentali per il progetto della Salernitana, che punta a rafforzare la propria rosa per affrontare al meglio la stagione in corso. L’arrivo del centrocampista rappresenta un importante colpo di mercato per la squadra granata.