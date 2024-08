Di Marzio: “Cremonese, domani le visite mediche di Nasti”

La Cremonese si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, sono state programmate per martedì 20 agosto le visite mediche di Marco Nasti. L’attaccante, pronto a vestire la maglia grigiorossa, è atteso a Cremona per sottoporsi agli esami di rito prima di firmare ufficialmente il contratto con la squadra lombarda. Con questo innesto, la Cremonese continua a rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione, puntando su un giovane talento che potrebbe dare un importante contributo in attacco.

