Il Pescara, che in Serie B ha soltanto tre punti di vantaggio sulla zona playout dopo essere sempre stato vicina ai playoff, potrebbe cambiare allenatore. L’attuale allenatore Nicola Legrottaglie, infatti, rischia fortemente l’esonero. Per sostituirlo, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, è ballottaggio fra Andrea Sottil (accostato nei giorni scorsi anche alla panchina del Palermo) e Zeman, con il primo favorito al momento sul clamoroso ritorno del boemo (già tornato una volta e poi esonerato). Venerdì prossimo il Pescara avrà una sfida diventata improvvisamente pericolosa, ovvero quella contro il Perugia, altra squadra rimasta risucchiata nella zona calda. Da vedere chi sarà l’allenatore, con Sottil (reduce dall’esperienza con il Catania) e Zeman (fermo dalla stagione 2017-2018, proprio alla guida del Pescara) che attendono sviluppi.