Il Napoli è pronto per poter portare a casa Osimhen e Gabriel. Gli azzurri – come si legge sull’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” – si stanno muovendo nella giusta direzione per poter convincere il Lille. Domani contatto tra De Laurentiis e il presidente del club francese, si legge sul quotidiano, per poter chiudere l’operazione.