Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio visite mediche in corso per Dario Saric. Il centrocampista, proveniente dall’Ascoli, arriva al Palermo a titolo definitivo per circa 1,8 milioni di euro dopo una lunga trattativa tra i club. Il bosniaco è l’ennesimo investimento importante della società rosanero.