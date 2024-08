Di Marzio: “Palermo, dal Brest in arrivo Le Douaron”

Il Palermo si avvicina a un nuovo colpo di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le indiscrezioni provenienti dalla Francia sembrano confermare il trasferimento di Jérémy Le Douaron, attaccante del Brest, verso il club rosanero.

L’attaccante francese, che ha dimostrato il suo valore in Ligue 1, è pronto a fare il salto nel calcio italiano per rinforzare l’attacco del Palermo. I dettagli dell’operazione sono ancora in fase di definizione, ma la trattativa sembra ben avviata, con il giocatore entusiasta della nuova avventura in Serie B.