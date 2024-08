Si chiude negli ultimi minuti: Laurienté saluta il Sassuolo e va a giocarsi il titolo | Cessione a titolo definitivo

Laurienté sempre più lontano da Sassuolo. Il giocatore ha deciso per l’addio: cessione a titolo definitivo

Sono ore calde per il futuro di Laurienté. Intorno al giocatore si è costruito un vero e proprio caso, mediatico e gestionale, visto che ormai pare in rotta col club, il francese non si starebbe più allenando con i compagni in attesa della cessione. L’attaccante non è nemmeno stato convocato per la gara vinta dai neroverdi contro il Cesena, la seconda del campionato cadetto.

Laurienté ha già chiesto la cessione, ma è il Sassuolo in questo momento a prendere tempo. La società infatti dovrà cedere alle richieste delle pretendenti vista la stagione in Serie B, e un giocatore dall’ingaggio piuttosto alto per la categoria. Ma ha sempre valutato la punta circa 20 milioni di euro.

Cifra che fino ad oggi non è ancora stata offerta al club detentore del cartellino. La valutazione infatti è ritenuta alta, e dopo l’interessamento di 3 squadre su tutte, adesso è arrivata anche la quarta possibilità per la cessione. Il Sassuolo dovrà prendere una decisione in poco tempo.

Laurienté, la quarta concorrente

Lazio, Marsiglia, Fenerbahce. Tre squadre importanti e con buona disponibilità economica non sono ancora riuscite a superare lo scudo imposto dal Sassuolo per arrivare a Laurienté. Il francese infatti sembra essere rimasto nel limbo, non convocato per il campionato – nonostante la prima giornata, dove aveva anche sbagliato un rigore – e a poche ore dalla chiusura del mercato ancora in bilico fra quattro squadre.

Sì, perché tra le tre già citate sembra essersi fatta strada, come riferito da Tuttomercatoweb, anche il Galatasaray. Ecco l’offerta dei turchi che ha fatto traballare il Sassuolo e che potrebbe sorprendere le concorrenti.

Lazio, Laurienté si allontana? L’offerta del Galatasaray

I biancocelesti sembravano da tempo quelli favoriti per assicurarsi il francese. Eppure Laurienté non è ancora approdato alla Lazio. Complice il rifiuto della scorsa settimana del Sassuolo, che ha detto no ai 12 milioni di obbligo di riscatto, e al milione di prestito, offerto da Fabiani e Lotito.

Adesso però il Galatasaray ha provato a superare la Lazio, offrendo al Sassuolo 10 milioni di euro subito, più 2 di bonus e 2,5 al giocatore annuali. I neroverdi non si erano scomodati nemmeno per il Fenerbahce che aveva offerto 3 milioni di prestito e 12 di riscatto. Insomma, il Sassuolo dovrà prendere una decisione entro poche ore, per provare a piazzare il francese ormai fuori dal progetto tecnico a Reggio Emilia.