Ag. Radu: «Il Palermo lo voleva in prestito ma lui è scottato dalle precedenti esperienze»

Intervenuto nel canale YouTube di Gianluca Rossi Oscar Damiani, noto agente di mercato che rappresenta fra gli altri anche il portiere di proprietà dell’Inter, Ionut Andrei Radu, ha parlato delle trattative di mercato ler il suo assistito.

«Ci sono state delle trattative, ma non è stato poi trovato l’accordo. Lo volevano in prestito, lui invece voleva anche una sicurezza per almeno due anni di contratto. C’è stata una chiacchierata e proponevano entrambi buone soluzioni ma lo capisco: è rimasto un po’ scottato negli ultimi tempi e vorrebbe un programma più sicuro piuttosto che un prestito. Palermo? Era un prestito, quindi se a fine anno ne scelgono un altro lui che fa? Se uno ci crede gli fa un contratto di due-tre anni o se fa una scommessa gli fa un contratto di un anno con opzione, a favore della società e non del calciatore. Ormai la scelta è stata fatta e non si torna indietro: Palermo una bella piazza ma potevano fare una scelta diversa dandogli una sicurezza al ragazzo, se non gliel’hanno data».