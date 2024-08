Di Marzio: “Modena vicino all’acquisto di Di Pardo”

Il Modena è a un passo dall’acquisizione di Alessandro Di Pardo, terzino destro attualmente in forza al Cagliari. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il club emiliano è in chiusura di trattativa per portare il giocatore in gialloblù con la formula del prestito gratuito.

L’accordo prevede un’opzione, con la possibilità di trasformarsi in obbligo di riscatto a favore del Modena, fissata a 1 milione di euro in caso di promozione della squadra in Serie A. Questa operazione rappresenta una mossa importante per il Modena, che punta a rafforzare la propria rosa con un giocatore di esperienza e qualità, fondamentale per affrontare le sfide del campionato di Serie B.

Di Pardo, che ha già avuto esperienze significative sia in Serie B che in Serie A, porterebbe al Modena non solo la sua duttilità difensiva, ma anche una spinta offensiva sulla fascia destra. L’accordo con il Cagliari dimostra l’ambizione del club emiliano di costruire una squadra competitiva, capace di lottare per le posizioni di vertice e, eventualmente, per un ritorno nella massima serie.

Nei prossimi giorni, sono attese le formalità che sanciranno il trasferimento del giocatore. Se tutto andrà come previsto, Di Pardo sarà presto a disposizione del tecnico del Modena, pronto a dare il suo contributo per una stagione che si preannuncia ricca di aspettative.