Importante indiscrezione di mercato lanciata da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Secondo l’esperto, la Sampdoria che sta cercando un allenatore dopo l’addio di Ranieri, avrebbe parlato della possibilità di trattare con Andrea Pirlo.

Queste le parole di Di Marzio su Pirlo: «Sapeva dei contatti con Allegri. Comunicava in modo spensierato a fine campionato, ha provocato e giocato, dicendo che si sarebbe riconfermato. Sapeva che la Juve aveva in pugno Allegri, sapeva tutto. Non ha mai avuto quell’ottimismo in realtà di restare.





Ci sono tante panchine anche in A che non hanno padrone, dal Sassuolo alla Sampdoria. Vediamo, Pirlo sceglierà la miglior soluzione».