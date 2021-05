L’attuale allenatore del Pordenone Attilio Tesser ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com” riguardo il suo futuro in Friuli: «Ho ancora un anno di contratto col Pordenone. Finora ho avuto contatti con diverse società, tra cui il Modena con cui ci sono dei contatti avanzati»

Si sofferma poi sull’andamento dei playoff di Serie C, fra cui il passaggio del turno dell’Avellino e l’uscita del Bari: «Si, è una squadra ben costruita e allenata. Hanno fatto un gran girone di ritorno. Sudtirol? Una bella partita tra due mie ex squadre, sarà combattuta”.





Il Bari Veniva data come una delle favorite, ma ai playoff sono tutte partite particolari in cui può succedere di tutto. Dai pugliesi c’era da aspettarsi di più in campionato. La Feralpisalò non è una sorpresa, è una squadra che fa bene da anni»