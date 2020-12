Il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Catanzarosport24.it”:

«Catanzaro? E’ stato amalgamato in maniera importante con calciatori di grande esperienza e con qualche giovane di belle speranze e soprattutto con Mr Calabro che io ritengo uno degli allenatori tra i più bravi in circolazione. La differenza l’ha fatta la partenza a razzo della Ternana che ha reso un po’ il campionato in salita, ma è ancora lungo e soprattutto conterà parecchio arrivare più in alto possibile anche in vista del play off. E poi, fatto non trascurabile il Catanzaro ha una proprietà invidiata anche nei campionati maggiori».





«Proprietà economicamente forte? E’ alla base di ogni successo, il presidente Noto ha pagato lo scotto del noviziato nel mondo del calcio, ma mi dicono che sia una persona super affidabile, ha saputo trarre insegnamento dagli errori passati allestendo una quadro dirigenziale di persone per bene, serie e preparate. Il successo del Catanzaro non tarderà ad arrivare».