Di Marzio: “Di Francesco sempre più verso il Venezia”

Il calciomercato degli allenatori procede senza sosta. Tra le squadre col posto vuoto in panchina c’è anche il Venezia che, nonostante la promozione in Serie A, non ha trovato i presupposti per continuare con Paolo Vanoli. Secondo Gianlucadimarzio.com i lagunari sarebbero molto vicini ad Eusebio Di Francesco, accostato anche all’Empoli. Il Frosinone spera in un possibile dietrofront dell’ex tecnico della Roma che, tuttavia, sembra intenzionato ad accettare l’offerta del club veneto.

