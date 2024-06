Il Catanzaro è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo la separazione con Giuseppe Magalini. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com, i calabresi hanno avuto un incontro nella giornata di oggi, giovedì 13 giugno, con Davide Vaira, ex dirigente del Modena. Tuttavia il principale candidato per i gialorossi sarebbe Ciro Polito, uscente dal Bari, e si starebbe insistendo per arrivare alla fumata bianca

