Di Marzio conferma: "Palermo a Catania con Filippi in panchina"

Palermo è una polveriera in questo momento. Ieri la sconfitta contro la Viterbese, il successivo silenzio stampa, e l’annuncio dell’esonero di Boscaglia in tarda serata CLICCA QUI.

Una scelta che non è cambiata nel corso della notte, con la dirigenza rosanero che ha già comunicato il tutto alla squadra in vista del derby di mercoledì sera contro il Catania. Al “Massimino”, come conferma Gianluca Di Marzio sul proprio sito, in panchina siederà Filippi, alla prima esperienza da capo allenatore tra i professionisti dopo tanti anni da vice di Boscaglia.

La squadra rosanero questa mattina, come raccolto dalla nostra redazione, è partita alla volta di Ragusa per preparare al meglio il derby col Catania di mercoledì sera CLICCA QUI.

Partita che servirà sia per provare a rialzare la testa, ma anche a capire se Filippi potrà continuare a sedere sulla panchina rosanero fino al termine della stagione o se servirà un ulteriore scossa.