Di Marzio: “Cesena, inserimento del Bari per D’Aversa. Venezia alla finestra”

Attorno al nome di Roberto D’Aversa si sta scatenando una vera e propria asta. Come si legge su Gianlucadimarzio.com, l’ex allenatore del Lecce ha un appuntamento in settimana con il Cesena, club col quale sono stati prenotati dei colloqui. Occhio, però, all’interesse del Bari, pronto ad insistere affinchè possa trasmettere segnali convincenti alla piazza. Infine non va sottovalutato il Venezia, che osserva attentamente la situazione vista la separazione con Paolo Vanoli.

