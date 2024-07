Di Marzio: “Cavese, tentativo per il ritorno di Fella”

La Cavese sogna il ritorno dell’attaccante Giuseppe Fella, nato nel 1993, attualmente di proprietà del Palermo e reduce da un prestito al Latina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito “LacasadiC.com”, il club campano sarebbe sempre più interessato a riportare l’attaccante a Cava de’ Tirreni, dove ha già militato in passato.

Fella, originario di Salerno, sembra non rientrare più nei piani del Palermo. Dopo aver trascorso l’ultima stagione in Serie C con il Latina, il suo futuro potrebbe ancora una volta essere in quel campionato. Il ritorno alla Cavese rappresenterebbe per lui un dolce déjà vu, avendo già indossato la maglia biancoblu nelle stagioni 2017-18 e 2018-19, dove contribuì al secondo posto in Serie D e alla promozione in Serie C dopo otto anni di assenza.

La Cavese, recentemente promossa nuovamente in Serie C dopo aver vinto il gruppo G contro la Nocerina nella scorsa stagione, vede in Fella una figura chiave per affrontare le sfide della nuova stagione. L’allenatore Lello Di Napoli, che ha guidato la squadra nella seconda parte dell’ultima stagione, punta a mantenere la Cavese in Serie C. Per riuscirci, sarà fondamentale partire dalle certezze che hanno condotto la squadra alla vittoria in Serie D, come l’esperto difensore centrale danese Magnus Troest.