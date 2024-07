Buffon, dalle voci sulle dimissioni al doppio incarico: pronto un nuovo ruolo in Nazionale

Gianluigi Buffon non lascia, anzi, raddoppia. L’ex portiere non sarà più soltanto il capo delegazione della Nazionale Italiana, ma assumerà anche il ruolo di direttore sportivo. Dopo il fallimento agli Europei, Buffon non ha nascosto il suo malcontento, e dopo le voci di dimissioni poi smentite, arriva questo nuovo incarico che gli conferirà nuovi compiti e responsabilità.

La notizia è stata riportata da La Gazzetta dello Sport, che ha descritto un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra Buffon, il CT Luciano Spalletti, il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi e il presidente Gabriele Gravina, in cui è stato delineato il nuovo ruolo di Buffon.

Buffon Direttore Sportivo della Nazionale: I Suoi Nuovi Compiti

A partire da settembre, quando l’Italia di Luciano Spalletti ripartirà dalla Nations League affrontando selezioni come la Francia, Gianluigi Buffon dovrebbe diventare a tutti gli effetti il nuovo direttore sportivo della Nazionale.

L’ex numero uno avrà un ruolo più operativo e meno rappresentativo, permettendogli di essere più vicino alla squadra e al campo. Anche durante i periodi tra le soste dedicate alla Nazionale, Buffon manterrà costanti contatti con calciatori e club per aggiornare lo staff tecnico sulle condizioni psico-fisiche dei giocatori. Sarà il braccio destro di Spalletti e metterà in pratica quanto appreso durante il corso per direttore sportivo, completato lo scorso febbraio.

Il ruolo di Buffon sarà simile a quello svolto da José Francisco Molina per la Spagna e a quello di Mateu Alemany, storico ds del Barcellona, che sarà presto annunciato. Anche Rudi Voller per la Germania e Pierluigi Tami per la Svizzera hanno incarichi analoghi, fungendo da trait d’union tra squadra e federazione.

Con questo nuovo doppio incarico, Buffon avrà l’opportunità di contribuire in modo significativo alla rinascita della Nazionale Italiana, mettendo a frutto la sua vasta esperienza e le competenze acquisite.