Il Bari ha chiuso per Fabio Maistro in queste ultime ore di mercato a disposizione. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com i biancorossi ingaggiano il giocatore a titolo definitivo: 400 mila euro alla Spal e contratto fino al 2026 da circa 200 mila euro all’anno per il centrocampista.

Continue Reading