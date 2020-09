Tappa a Casteltermini per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Queste le sue dichiarazioni sulla questione migranti: “In Tunisia non scappano da nessuna guerra o persecuzione, i tunisini non hanno nessun diritto a venire in Italia. Per questo motivo stiamo lavorando per aumentare i rimpatri che ad oggi si attestano a circa 80 persone a settimana. Bisogna ribadire che chi arriva viene rimpatriato per farlo comprendere agli scafisti”.