Il telecronista Rai Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni de “La Repubblica” in merito a Bari-Brescia: «Sarebbe il massimo sfatare il tabù contro il Brescia. Giocheremo con una squadra giovane, che gioca in modo compatto e con tanto entusiasmo. Non sarà facile, ma il Bari può farcela. Sarà importante l’atteggiamento mentale, perché si viene da un sosta. Mi aspetto una partita giocata a viso aperto, un po’ come quelle in casa contro Palermo e Spal. In quelle occasioni, sono arrivati due pareggi, ma non dimentichiamo che nel frattempo la squadra ha migliorato la fase difensiva, come dimostrato dallo zero nella casella dei gol subiti nelle ultime due gare».