Dopo la mancata trasferta di Catanzaro, il Trapani verrà escluso dal campionato di serie C.

Tra le diverse reazioni arriva il messaggio dell’ex granata Francesco Di Gaetano. Questo il suo messaggio via Facebook: “Oggi si scrive una brutta pagina per il Trapani Calcio, ma il Trapani Calcio non muore! Il Trapani Calcio vivrà SEMPRE nel cuore e nella testa di chi lo ha amato e di chi lo ama! Risorgerai vecchio cuore granata!!!!”