Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Daniele Di Donato, ormai ex tecnico del Trapani, ha voluto salutare così i suoi ex tifosi: “Salutiamo, ma forse è solo un arrivederci a una città stupenda che ci ha colpito per la bontà delle persone, il mare, la cucina e le bellezze architettoniche. Un abbraccio grande al direttore Porchia, ai giocatori, lo staff e i dipendenti del Trapani Calcio, persone vere che ci hanno fatto sentire a casa”.