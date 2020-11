L’ex rosa Di Donato è intervenuto ai microfoni di “CampaniaSoccer”. Ecco alcune sue parole sulle squadre campane del girone C di Serie C:

«L’Avellino è una squadra costruita per primeggiare, ha svolto un mercato oculato ingaggiando calciatori di livello. Poi è allenato da una vecchia volpe come mister Braglia. Può fare molto bene, credo sia una delle squadre candidate alla promozione in B”.





Dopo la clamorosa retrocessione in Lega Pro, la Juve Stabia si è assestata e può fare bene. Non era facile ripartire dopo quanto accaduto, con la salvezza in tasca prima del lockdown sfuggita di mano al ritorno in campo. E’ una realtà consolidata e poi non è mai facile giocare a Castellammare di Stabia”.

Assieme al Teramo, la Turris è la piacevole scoperta di questo inizio di stagione. Ha stravinto il campionato di D e ha confermato lo zoccolo duro della squadra. Poi ha un allenatore molto bravo come Fabiano. Tutto merito dell’organizzazione attuata dalla dirigenza.

E’ sempre un rischio puntare sulla linea verde, all’entusiasmo dei più giovani deve essere affiancata l’esperienza dei calciatori più grandi, come Castaldo a Caserta. Uno che può prendere per mano i più giovani per farli uscire dal periodo difficile. Cava e Caserta, poi, sono piazze passionali, dove il giovane può faticare a carburare. Ma la stagione per tutte e tre è ancora lunga».