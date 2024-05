Di Carlo: «Al Palermo manca brillantezza, ai playoff deve ritrovare le motivazioni»

Intervistato dal giornalista Alessio Alaimo per “TMW” Domenico Di Carlo ha affrontato vari temi, parlando anche della serie B e del Palermo.

Ecco qualche estratto:

«Oggi il Como con due punti di vantaggio è avvantaggiato. Ma le partite vanno giocate e vinte. Il Venezia ha fatto un ottimo campionato e deve giocare a La Spezia e non sarà facile. Nel calcio c’è sempre un minimo di imprevedibilità. Playoff? Quest’anno potrebbe esserci una sorpresa e può essere il Catanzaro. Ma Cremonese e Venezia hanno qualcosa in più. Ho visto il Palermo al Barbera contro l’Ascoli: deve ritrovare brillantezza, ai playoff tutto si azzera e spero che possa trovare la giusta motivazione che serve. Il Bari deve fare un’impresa. Quando ci sono queste annate occorre che tutti provino a fare l’impresa. Deve vincere e non pensare a niente, è il momento più importante della stagione. Le qualità ci sono. Quando cambi tre allenatori qualcosa non funziona ma bisogna mettere da parte tutte le negatività».