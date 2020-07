Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, Gigi Di Biagio, tecnico della Spal, ha fatto il punto sulla situazione: «Un presidente può e deve dire il suo dissenso quando non arrivano risultati e prestazioni. Condivido, si deve giocare meglio e si deve lottare fino alla fine. Lotterò fino alla fine per restare, ripartire, fare bene e ricostruire insieme. Fino a due giorni fa parlavamo di A e di B con i giocatori, il presidente ha fotografato molto bene la situazione: non siamo pronti a giocare ogni 3 giorni. Penso sia lecito e doveroso avere una reazione, che in qualche modo sto cercando di avere, anche se domenica non l’abbiamo avuta. a parte mia c’è massima concentrazione sulla partita contro l’Inter. Dobbiamo quantomeno cercare di non arrivare ultimi e avere dignità fino alla fine. Farmi da parte? Sarò l’ultimo ad andare via da questo centro sportivo. Non aspettatevi da me che io possa scappare, non è una cosa che conosco».