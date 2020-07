Il derby di Genova si sa, è uno dei più caldi in Italia. Nella notte, secondo quanto riporta “Telenord”, ci sono stati degli scontri tra le due tifoserie nei pressi dello stadio Ferraris. Sono intervenute circa una decina di auto dei carabinieri per disperdere le due tifoserie e la Polizia ha sequestrato circa otto spranghe. (Clicca qui per il video degli scontri)