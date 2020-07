Il Governo è pronto a riaprire gli stadi a settembre, infatti è al vaglio del Cts un nuovo protocollo. Il “Corriere della Sera” fa il punto della situazione su questa ipotesi, l’idea è quella di una riapertura contingentata, pari al 25 % fino al 50 % della capienza degli stadi. Anche se restano alcuni problemi per via delle curve, dove è praticamente impossibile ridurre l’assembramento di persone. Per capire il piano da attuare servono elementi dettagliati, stadio per stadio valutando vie d’accesso, possibilità di distanziamento, uscite d’emergenza. Solo successivamente si potrà presentare una proposta che possa venire condivisa dalla Figc, con il presidente Gravina pronto a presentarla al Governo.