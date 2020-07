«Dovessimo retrocedere, l’idea sarebbe quella di tornare subito in A. Ci sono giocatori abituati a vincere, Lopez è arrivato in un momento molto difficile ed è una persona di grande levatura morale. L’idea è nata per caso, ci siamo visti circa un girone fa. Il mercato verrà gestito dalla società, darò la mia opinione solo se richiesta». Queste le parole di Luigi Delneri, futuro direttore tecnico del Brescia, rilasciate ai microfoni del “Corriere della Sera” in merito al futuro delle rondinelle.