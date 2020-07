Domani andrà in scena Pisa-Trapani, partita speciale per la famiglia Petroni, che quasi come atteggiamento di sfida sarà presente allo stadio. Infatti secondo quanto riporta “La Nazione”, non ci sarà solo Fabio Petroni, ma anche il membro del consiglio di amministrazione della squadra granata, Lorenzo Giorgio. Pisa di certo non è pronta ad accogliere a braccia aperte la famiglia Petroni, visto che la stessa famiglia mise in crisi societaria la squadra toscana, che fu salvata dai tifosi e dal tecnico Rino Gattuso.