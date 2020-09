Delio Rossi ha parlato a “Inter-news-it” a proposito del suo futuro, facendo riferimento alla sua ultima esperienza al Palermo in Serie B, poco prima del fallimento: «Il mio futuro? Solo chiacchiere… Il mio profilo si conosce. Penso di essere la persona adatta per una squadra che ha bisogno e la mia storia lo ha dimostrato, al di là delle categorie. Basti pensare la mia esperienza al Palermo sapendo che era un’impresa disperata con una squadra sull’orlo del fallimento, sapendo che per me era una città importante e una società che mi aveva dato qualcosa, non ci ho pensato due volte quando mi ha chiamato. Futuro al Palermo? Non dipende da me, sanno dove trovarmi».