Del Piero: «Presidente Figc? Oggi nulla di concreto»

Durante lo studio Champions League di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha voluto chiarire le recenti indiscrezioni che lo vedrebbero candidato alla presidenza della FIGC. Con la consueta calma e trasparenza, l’ex campione della Juventus ha spiegato come tali voci non abbiano alcun fondamento, sottolineando che una candidatura a un ruolo così importante richiede il supporto delle componenti federali, un passaggio che al momento non si è verificato.

«È molto semplice, io non mi sono alzato la mattina e ho deciso “mi candido” anche perché per candidarsi alla FIGC bisogna essere portati da qualcuno. Nessuna delle componenti della FIGC mi ha chiesto oggi di ricoprire questo ruolo. Se non ti invitano non è che puoi presentarti da solo. Io qui sto benissimo poi sono anche una persona molto aperta e disponibile, a me piace ascoltare, parlare, informarmi e da uomo di calcio mi informo su tutto e seguo tutto. È ovvio che una situazione del genere eventualmente deve essere presa in considerazione con uno spirito di squadra diverso, lo dico perché io sono stato anche accostato a situazioni di una frangia rispetto ad un’altra… Non sono quel tipo di persona».