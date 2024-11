Inchiesta ultras a Milano: Calhanoglu e Calabria a rischio squalifica

Importanti novità emergono dall’inchiesta ultras che ha colpito le curve milanesi. Hakan Calhanoglu e Davide Calabria, potrebbero incombere in una squalifica per i fatti relativi all’inchiesta Doppia Curva.

I giocatori hanno, infatti, ammesso in sede di processo di aver avuto dei rapporti con i capi ultras. Questo tipo di contatti secondo il regolamento della FIGC è strettamente vietata. I magistrati di Milano hanno completato ogni fase investigativa e trasferito il fascicolo anche alla FIGC, come richiesto il primo ottobre. Se per la giustizia ordinaria non costituisce alcun tipo di reato, è invece differente dal punto di vista di quella sportiva. Per questo motivo, i due calciatori potrebbero subire una squalifica, che può variare dalle 2 alle 3 giornate, con annessa una multa.