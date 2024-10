Defrel: «Voglio la serie A con il Modena»

A Modena, Gregoire Defrel è il nome sulla bocca di tutti. L’attaccante francese è impegnato in un intenso piano di recupero, con l’obiettivo di tornare in campo per il derby contro il Sassuolo, squadra in cui ha militato per sette anni. La sua presenza è incerta a causa di un infortunio risalente al 21 settembre, che lo ha costretto a saltare gli ultimi incontri. Nonostante ciò, il suo spirito rimane indomito, e il desiderio di partecipare al prossimo match è forte.

Durante la pausa per le nazionali, Defrel, insieme al compagno Ponsi, ha seguito un programma specifico mirato al recupero fisico, sperando di poter tornare a disposizione dell’allenatore Bisoli al più presto.

Recentemente, Defrel è stato protagonista di un piacevole evento: la terza puntata di “Futuro Gialloblù” trasmessa su Trc, dove ha risposto alle domande poste dai giovani calciatori dell’Under 8, 9 e 11 del Modena. Raccontando le sue origini calcistiche, Defrel ha detto: «Ho iniziato a giocare molto presto, con i miei amici sotto casa. Direi che avevo 5 o 6 anni. Poi mi sono iscritto alla squadra del mio quartiere a Parigi, in Francia. Ero forte, e la prima cosa che facevo appena uscito di casa con i miei amici era giocare a pallone. Ho continuato fino a diventare calciatore professionista».

L’attaccante ha poi condiviso il significato dietro la sua celebre esultanza: «Lo facevo sempre dopo un gol con i miei amici. Loro hanno smesso di giocare, perciò ho promesso che avrei sempre esultato in questa maniera, così loro guardandomi alla televisione, si possono ricordare di quando giocavamo insieme». Sul perché abbia scelto il numero 92, ha spiegato: «È il numero del mio quartiere, in Francia. Ho viaggiato tanto per venire qui, e mi mancano la mia famiglia, casa e i miei amici. Ho deciso di indossare quel numero, così quando vado in campo mi ricordo del mio quartiere, e loro sono contenti di vedermi da casa».

Defrel ha anche parlato della sua esperienza a Modena: «Quando giocavo al Sassuolo abitavo qui in città, e perciò vedevo i tifosi canarini, sentendo una bellissima atmosfera. Quando mi hanno chiamato ci ho pensato un po’, però mi è piaciuto subito l’ambiente. Andare sotto quella curva piena allo stadio è qualcosa di incredibile, rara da trovare in B. Sarebbe un sogno tornare in Serie A con il Modena».

In vista del match contro il Sassuolo, Defrel ha ricordato il suo passato neroverde con affetto: «Il mio gol più bello? Con la maglia del Sassuolo a Napoli. Arrivò un cross dalla destra ed io tirai di prima intenzione di sinistro in corsa, davanti allo stadio pieno». Al momento di elencare i compagni più forti con cui ha giocato, ha nominato Edin Dzeko e Domenico Berardi, con cui potrebbe ritrovarsi di nuovo in campo.

Con un mix di nostalgia e speranza, Defrel guarda al futuro con determinazione, conscio del peso che porta, rappresentando non solo il Modena ma un’intera comunità che crede nella possibilità di un ritorno in Serie A.