Palermo-Reggiana, arbitra Massimi. Le designazioni della 10^ giornata di serie B

Le designazioni arbitrali per la 10ª giornata del campionato di Serie B sono state annunciate. Il match tra Palermo e Reggiana, che si terrà alle ore 15:00, vedrà al fischietto l’arbitro Massimi. Gli assistenti designati per la partita sono Vecchi e Catallo, mentre il quarto uomo sarà Ubaldi. L’arbitro VAR incaricato per questo incontro è Minelli, assistito da Longo come AVAR.

SPEZIA – BARI Venerdì 25/10 h. 20.30

ARENA

ROCCA – VIGILE

IV: DINI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MUTO

CESENA – BRESCIA h. 15.00

BONACINA

DI GIACINTO – MONACO

IV: GAVINI

VAR: GHERSINI

AVAR: PAGANESSI

COSENZA – JUVE STABIA h. 15.00

GALIPO’

FONTANI – GIUGGIOLI

IV: DI FRANCESCO

VAR: VOLPI

AVAR: DIONISI

CREMONESE–SALERNITANA h. 15.00

COSSO

SCARPA M. – EMMANUELE

IV: MACCORIN

VAR: MIELE

AVAR: PEZZUTO

PALERMO – REGGIANA h. 15.00

MASSIMI

VECCHI – CATALLO

IV: UBALDI

VAR: MINELLI

AVAR: LONGO

CARRARESE – CITTADELLA h. 17.15

RUTELLA

PRENNA – BIFFI

IV: PASCULLI

VAR: GUALTIERI (ON-SITE STADIO DEI MARMI “QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI”)

AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO DEI MARMI “QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI”)

SASSUOLO – MODENA h. 17.15

PAIRETTO

BAHRI – VOTTA

IV: LOVISON

VAR: CAMPLONE

AVAR: PAGNOTTA

CATANZARO – SUDTIROL Domenica 27/10 h. 15.00

SANTORO

MASSARA – GALIMBERTI

IV: VINGO

VAR: BARONI

AVAR: DI VUOLO

FROSINONE – PISA Domenica 27/10 h. 15.00

DI MARCO

YOSHIKAWA – CIPRIANI

IV: LUONGO

VAR: NASCA

AVAR: GARIGLIO

SAMPDORIA – MANTOVA Domenica 27/10 h. 15.00

CREZZINI

DI IORIO – ARACE

IV: MUCERA

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI MARTINO