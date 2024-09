Defendi: «Il Bari può dire la sua, ha un organico importante»

Marino Defendi, ex terzino del Bari, si è espresso nell’edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia, per parlare dei galletti.

«E’ stato un inizio un po’ zoppicante, però dopo la vittoria di sabato, vittoria che peraltro è stata meritatissima, adesso bisogna solo ripartire alla grande. Il mister conosce la categoria e ha idee chiare su quello che è il suo calcio. Il Bari può dire la sua, ha un organico importante, gli ultimi acquisti sono stati importanti per la Serie B. Come detto, l’avvio non è stato dei più rosei, ma la squadra c’è e può solo fare bene».