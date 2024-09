Mangiarano su Rizzo Pinna: «Andò al Palermo per contribuire alla promozione in C»

Il dg Giuseppe Mangiarano, nell’intervista rilasciata alla trasmissione “Pianeta Cosenza”, ha elogiato il centrocampista e ha analizzato anche la situazione del club rossoblù.

«Andrea Rizzo Pinna? Ha una storia personale particolare. Cresciuto in un settore giovanile tra i più importanti d’Italia come quello dell’Atalanta, decide ad un certo punto della sua carriera di andare a Palermo in Serie D e contribuire alla promozione dei siciliani in C. Dopo l’ottimo campionato con la Lucchese non aveva più gli stimoli e la volontà di continuare a giocare in Serie C. Voleva a tutti i costi una squadra di B pronta a puntare su di lui. Il Cosenza è stato a mio avviso molto bravo a cogliere l’occasione e prenderlo a parametro zero. Ora Rizzo Pinna deve mettersi al passo con una categoria difficile e farsi trovare pronto ogni qualvolta Alvini lo chiamerà in causa. Mi permetto di dare un consiglio: se c’è una punizione dal limite e lui è in campo fatelo tirare. Calcia davvero bene in porta. Ha delle qualità balistiche davvero importanti.

Penalizzazione? Il Cosenza ha subito un torto clamoroso. E’ impensabile dare 2 punti di penalità per un mancato pagamento di circa 4500 mila euro, e di fianco un’altra sanzione di altri 2 punti per 290000 euro. Ci sono tutte le condizioni. Poi sta al Cosenza andare a sviscerare il problema, ma siamo di fronte ad un’ingiustizia».