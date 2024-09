Dossena sulla Samp: «Sicuri che i difensori arrivati siano adeguati a questa categoria?»

L’ex centrocampista blucerchiato, Giuseppe Dossena, si è espresso ai microfoni di Telenord per parlare della stagione e dell’organico della Sampdoria.

«Hai due attaccanti che ti fanno gol e ti mettono in condizioni, perchè ogni volta devi buttare palla a 40 metri. Il minimo indispensabile di circolazione e distribuzione palla, ma poi devo puntare là anche perchè i centrocampisti avversari si girano e dopo li puoi andare a pressare. Siamo sicuri che i difensori arrivati siano adeguati a questa categoria e società? O siano meglio di quelli usciti? In ogni caso, con due attaccanti così forti per la categoria come Coda e Tutino, non puoi segnare così tanti gol fuori casa e non conquistare neanche un punto».