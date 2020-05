Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio che ha il compito di fornire aiuti a imprese e famiglie. C’è qualche novità per quanto riguarda il fondo salva sport, infatti lo 0,5% della scommesse sportive andrà al fondo. In compenso, viene abbreviata la durata del prelievo, che sarà effettuato nel 2020 e nel 2021, ma non anche nel 2022 come inizialmente previsto. Infine, cambia drasticamente l’entità del fondo: la bozza del decreto prevedeva che il prelievo fosse comunque non inferiore a 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021.