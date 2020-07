«La vittoria con la Lazio ha rafforzato l’entusiasmo, la convinzione, però è finita lì, con questa partita. Domani ce n’è una di difficoltà uguale, forse anche di più: dobbiamo prepararci in queste ore, al meglio, per far quello che sappiamo. Cambio perché c’è necessità, non per dare contentini. Il Sassuolo non può permettersi di far giocare sempre gli stessi. A Roma Chiriches, Berardi e Magnanelli non potevano giocare. Sapendo il valore dei sostituti, dico che è diverso ma non inferiore. Hanno altre caratteristiche e lo dice il campo: ha giocato Traoré, quando tornerà al pieno della forma sarà determinante. Hanno giocato Djuricic, Toljan, Bourabia, Kyryakopoulos, tutti titolari. Cerco di tenere le forze alte, perché serve correre per giocare. Assenze? Defrel, Obiang, Romagna, poi capiamo chi è stanco dopo Roma ma cerchiamo anche di strutturare un piano gara scegliendo quelli precisi per la partita». Queste le parole rilasciate da Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, in conferenza stampa.