Alessandro De Vena, attaccante del Savoia, ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di “Restodelcalcio.com”, affermando di voler lasciare il mondo del calcio: «E’ una decisione di vita, già negli ultimi anni ci stavo pensando, voglio stare più sereno e vicino alla mia famiglia. L’obiettivo, quando negli ultimi anni ho dovuto scegliere una squadra in cui giocare, è sempre stato quello di ridurre al minimo le preoccupazioni legate al mondo del calcio per concentrarmi su cosa è davvero importante. Negli ultimi anni, complice anche la mia fede in Dio che mi ha aiutato a dare il giusto peso agli eventi della mia vita, ho maturato la convinzione che il calcio non è più prioritario. Oggi voglio dedicarmi all’azienda di famiglia, ai miei cari ed a seguire quei valori che la mia fede mi ha inculcato, ma che non vedo in questo calcio».