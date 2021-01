L’amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto a margine dell’assemblea sui diritti televisivi per il ciclo triennale 2021-2024.

Ecco le sue parole riportate da “Calcioefinanza.it”: «Logico che quello è un prezzo massimo richiesto che non si è mai raggiunto, un prezzo ideale (1,15 miliardi di euro ndr) e che sta al di sopra di quello che poi si ottiene. Sapevamo che tutte le fasi di negoziazioni hanno una trattativa privata e sappiamo che quello che è arrivato potrà e dovrà essere migliorato. Ma le offerte non sono male per un periodo di emergenza Covid. Dazn è diventata piattaforma dominante in alcuni mercati. Si propone di sostituire Sky come attore principale in Italia, anche Sky avrà la possibilità di competere e di superare l’offerta fatta da Dazn nelle trattative private».