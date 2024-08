De Sanctis: «A Manchester abbiamo lavorato bene in un contesto eccezionale, bilancio positivo»

Il direttore sportivo del Palermo, Morgan De Sanctis, è intervenuto a “Sky Sport” in occasione della trasmissione “Speciale Calciomercato” in collegamento da Manchester toccando vari temi.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo avuto questa opportunità di lavorare qui a Manchester. Allo stadio ci siamo stati solo per una breve visita, abbiamo più che altro consumato l’erba del centro sportivo. Siamo venuti qua effettivamente per lavorare, per fare una parte della preparazione, che tra l’altro è stata arricchita da un’amichevole prestigiosa contro il Leicester, a cui ne seguirà un’altra contro l’Oxford, neopromosso in Championship. Abbiamo lavorato bene in un contesto eccezionale: non ero mai stato personalmente nel Training Center del City ed effettivamente c’erano tutte le condizioni necessarie, anche quelle climatiche. Non ha fatto particolarmente caldo ma non c’è stata neanche la pioggia o il vento che avrebbero potuto condizionare gli allenamenti. Per adesso il bilancio è estremamente positivo».