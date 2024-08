De Sanctis: «L’obiettivo è migliorare la stagione passata. La piazza merita di essere rappresentata da una squadra di primo livello»

Il direttore sportivo del Palermo, Morgan De Sanctis, è intervenuto a “Sky Sport” in occasione della trasmissione “Speciale Calciomercato” in collegamento da Manchester toccando vari temi.

Ecco le sue parole:

«Il mercato per adesso ci ha portato a degli obiettivi che avevamo fissato e che puntualmente sono arrivati, anche con delle tempistiche assolutamente favorevoli. Dobbiamo completare, ma siamo a buon punto e ci aspettiamo di farlo entro la fine del campionato. Il mercato è dinamico, se dovesse succedere qualcosa anche dopo l’inizio del campionato ci faremmo trovare pronti. L’obiettivo, come detto durante la presentazione di Dionisi, è migliorare la stagione passata. Ma tutto questo passa dal lavoro quotidiano e dalle prerogative che ci chiedono i tifosi, che ha cominciato a rispondere in maniera corposa con la campagna abbonamenti. La piazza merita di essere rappresentata da una squadra, da uno staff tecnico, da un mister e da un gruppo dirigenziale di primo livello che ce la metterà tutta per togliersi delle soddisfazioni».