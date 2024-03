De Rossi presenta Roma-Brighton: «Ammiro De Zerbi da quando allenava il Palermo»

Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera tra Roma e Brighton, match valevole per gli ottavi di finale di andata di Europa League. Il tecnico giallorosso esprime stima per Roberto De Zerbi, allenatore del club inglese. Di seguito le parole di De Rossi sull’ex Palermo:

«Ho un ottimo rapporto con De Zerbi – riporta TuttoMercatoWeb.com – sin da quando ero calciatore dopo le partite e lui muoveva i primi passi da allenatore. Dopo la gara parlavamo ed esprimevo la mia ammirazione nei suoi confronti per il gioco che proponeva a Benevento, a Palermo e parlavamo del suo presente e di quello che sarebbe stato il mio futuro. Ha delle idee brillanti ed è un allenatore diverso. Hanno anche ottimi calciatori e ne hanno acquistati tanti bravi mi aspetto una patita complicata e difficile. Credo che Roberto stia dando un qualcosa di riconoscibile nel mondo, un marchio che si porta dietro».