Daniele De Rossi, in una conferenza stampa a Buenos Aires, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. L’ormai ex calciatore ha comunque chiarito che rimarrà comunque nel mondo del calcio. Ecco le sue parole: «Nessuno, nè io nè la mia famiglia ha problemi di salute, niente. Voglio solo tornare dalla mia famiglia che mi manca e penso che questa sia una decisione comprensibile a 36 anni. Dico addio a un club che mi è entrato nel cuore ma anche a tutta la mia vita finora, al mio sport. Sono triste, avrei volito giocare altri 10 anni. Sicuro continuerò a lavorare nel mondo del calcio, non so ancora con quale ruolo. Nessuno pensava che avrei potuto amare un club così tanto dopo che Roma è stata la mia vita. Non c’è mai stato alcun problema qui al Boca, nè con i compagni, nè con la dirigenza. Continuerò a essere sempre parte del Boca e chissà, magari le nostre strade si incontreranno di nuovo. La gente che ho incontrato qui in questi mesi ha trasformato questa esperienza in qualcosa di magico, anche più di quanto mi aspettavo. Hanno accolto me e la mia famiglia come fratelli. Mi fa piacere che i miei compagni e la gente abbiano avuto una buona impressione di me, io qua sono stato bene e rimarrò per loro il fratello che avranno in Italia. Il mio cammino è stato fatto, ora mi piacerebbe studiare altro, imparare altre cose del calcio, ho molto da apprendere: non mi allontanerò dal calcio, che è la mia vita, farò l’allenatore o il dirigente».