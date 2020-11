«Ci siamo incontrati due volte ma non abbiamo trovato l’accordo, volevo prendere la maggioranza ma mi hanno chiesto una cifra che non giustificavano il prezzo di una società di Serie D e che non aveva neanche il titolo sportivo del Trapani».

Queste le parole di Renè de Picciotto, imprenditore interessato a rilevare il Dattilo, rilasciate ai microfoni di “Trapanigranata.it” in merito all’acquisto della società per dare una squadra alla società di Trapani.