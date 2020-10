L’imprenditore italo-svizzero De Picciotto è stato intervistato da Tgr Sicilia.

È fra i proprietari del Lecce e potrebbe rifondare il club granata partendo dal Dattilo. Queste alcune sue parole: «Ci sono due possibilità se mi interesso veramente della faccenda.





Devo ancora parlare un pò con il sindaco di Trapani e vedere la città per capire come sarei accolto. Non mi voglio imporre assolutamente.

O aspetto qualche mese per il titolo del Trapani appena va al sindaco e si riparte la prossima stagione, oppure si fa un accordo con il Dattilo, per fare un approccio una fusione o un cambio di nome».

